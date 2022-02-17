Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.

Altındağ'da bulunan İskitler Sitesi'ndeki bir alüminyum deposunda yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, çevre dükkanlardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Altındağ, İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title