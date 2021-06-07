Ankara'da sanatçılara destek için "Her Park Bir Mutluluk Sahnesi" etkinlikleri gerçekleştirilecek
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Ankara'da sanatçılara destek için "Her Park Bir Mutluluk Sahnesi" etkinlikleri gerçekleştirilecek

Ankara'da sanatçılara destek için 'Her Park Bir Mutluluk Sahnesi' etkinlikleri gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kovid-19 salgını sürecinde Ankaralı müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlenen "Her Park Bir Mutluluk Sahnesi" etkinlikleri 16 Haziran'da başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kovid-19 salgını sürecinde Ankaralı müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlenen "Her Park Bir Mutluluk Sahnesi" etkinlikleri 16 Haziran'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan birçok meslek grubuna nakdi yardım yapıldığı, bu süreçte işini kaybeden ya da geliri azalan sanatçılara da destek olunduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Her Park Bir Mutluluk Sahnesi" adlı projeyi sosyal medya hesaplarından tanıttığı aktarıldı.

Programa ait takvimin, "http://www.ankara.bel.tr/etkinlikler/parklarda-mutluluk-sahneleri" adresinden takip edilebileceğini belirten Yavaş'ın, "Başkentimizi mutluluk sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Mansur Yavaş'ın müzisyenlere yapılan 500 liralık ödemelerin bu hafta içinde tamamlanacağını da açıkladığı duyuruldu.

Etkinliklerin, 16 Haziran Çarşamba günü Gençlik Parkı ve Kuğulu Park'ta gerçekleşecek konserlerle başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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