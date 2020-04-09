Ankara'da sanal sergi
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Ankara'da sanal sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "EvdeKal" çağrısıyla evlerinde kalan sanatseverler için Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi sanatçıların eserlerini internet adresinde sergilemeye başladı.

09.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
Ankara'da sanal sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "EvdeKal" çağrısıyla evlerinde kalan sanatseverler için Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi sanatçıların eserlerini internet adresinde sergilemeye başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültürel aktivitelere ara verildi. Başkent'te de birçok kültür ve sanat etkinlikleri ertelenirken, "EvdeKal" çağrısı nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverlere yönelik hazırlanan sanal sergi Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Elektronik ortama taşınan resimler, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden sergilenmeye başlandı. Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi sanatçıların eserlerinin yer aldığı birbirinden güzel tablolar, sergi salonuna gitmeden vatandaşların evine taşınmış oldu.

Ankara Kadın Ressamlar Derneğine üye 50'ye yakın sanatçıya ait toplam 127 eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde (www.ankara.bel.tr) sergilenirken, #sanatiyileştirir ve #sanatevinizde sloganı ile hazırlanan karma resim sergisi sanatseverlerden de tam not aldı. Daha önce Viyana, Bratislava, Bişkek, Paris ve Madrid'de de sergilenen resimler, korona virüs salgını bitene kadar sanal ortamda 7/24 dünyanın her yerinden görülebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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