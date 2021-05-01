Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci öncesi 2 bin 850 minibüsçü esnafına gıda yardımı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci öncesi 2 bin 850 minibüsçü esnafına gıda yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, başkentteki ulaşım esnafına salgının başladığı ilk günden itibaren şeffaf kabin, maske ve dezenfektan desteği sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, salgın sürecinde esnafın mağduriyetinin arttığını belirtti.

Koç, "Biz de başkanımız Mansur Yavaş'ın 'kimse yatağa aç girmesin' sözüyle belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kapanmanın açıklanmasıyla birlikte başkanımız 100 milyon liralık yardım paketi açıkladı." ifadelerini kullandı.

Ankara halkına hizmet eden minibüslerde sürücü olarak çalışanlara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanıyla gıda kolisi desteğinde bulunduklarını aktaran Koç, 2 bin 500 koliyi Cento dolmuş durağı, 350 koliyi ise Sincan minibüsleri için ayırdıklarını kaydetti.

Koç, durumu müsait olan vatandaşları da ramazan ayında "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden 25 liralık bir iftar sofrasına katkı yapmaya davet etti.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer de, Büyükşehir Belediyesinin minibüsçü camiasından desteğini, yardımını esirgemediğini belirterek, Mansur Yavaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden minibüsçü esnafına gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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