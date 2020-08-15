Ankara'da sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
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Ankara'da sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aracının yakıtı biten kişi sandalye koyarak yolu kesti.

Ankara'da sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
15.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:08

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aracının yakıtı biten kişi sandalye koyarak yolu kesti. Olay yerine gelen polis memurları ile tartışan ve sahte muhabir kimliği gösteren gencin foyası gazetecilerin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu. Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.'ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.

GAZETECİLER GELİNCE KİMLİĞİN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Daha sonra olay yerine gelen basın mensupları Enes A.'nın polise gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

"KENDİMİ BASIN OLARAK TANITMIYORUM ZATEN BASINIM"

Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü "Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum" dedi. Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

VATANDAŞA POLİS, POLİSE MUHABİRİM DEDİ

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin olaydan 1 saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin defalarca kez bu sahte muhabir kimliklerini kullanan vatandaşlarla karşılaştığı da öğrenildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

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