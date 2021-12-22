Ankara'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyurt'un Yıldırım Mahallesi'nde İ.K'nin sahte alkollü içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada, 40 litre etil alkol, 35 litre rakı, 12 litre şarap, 14 adet 10 mililitre aroma verici malzemeyi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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