- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü
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Ankara, Güdül, 3. Sayfa

- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü

- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Güdül'de sahte ve kaçak alkol üretimi yapan ve satan iki kişiyi beraberindeki malzemelerle suçüstü yakaladı.

10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:12
- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü

- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Güdül'de sahte ve kaçak alkol üretimi yapan ve satan iki kişiyi beraberindeki malzemelerle suçüstü yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, Ankara'nın Güdül İlçesinde iki kişinin sahte ve kaçak alkol üretimi yaptığı ve sattığı tespit edildi. Güdül'de ürettikleri sahte ve kaçak alkolleri satarken düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan C.O. ve E.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve ofislerinde yapılan aramalar sonucunda, "adet 100 cl viski, adet 50 cl viski, adet 100 cl rakı, adet 50 cl rakı, adet 35cl rakı, adet 20 cl rakı, adet muhtelif cins ve miktarda boş rakı ve viski şişesi, adet 5 litre boş etil alkol bidonu ve adet sahte viski ve rakıların ambalajında kullanılan boş koli" ele geçirildi.

- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü

Kaynak: İHA

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- Ankara'da sahte alkol satanlara suçüstü
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