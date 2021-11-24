Ankara'da sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Ankara'da sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi

Ankara'da jandarma birimlerince sahte alkol üretilen bir adrese yönelik baskında 425 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 1 ton malzeme ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma birimlerince sahte alkol üretilen bir adrese yönelik baskında 425 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 1 ton malzeme ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak Kızılca Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkollü içki imalatı yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen C.K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 425 litre etil alkol ile 1 ton ham madde ve malzeme ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

'Saadet zinciri' yöneticileri birbirlerini suçladı

'Saadet zinciri' yöneticileri birbirlerini suçladı

 Son dakika haber: Eski istihbaratçı Altaylı'nın, FETÖ'nün 2'nci ismi ile fotoğrafı çıktı

Son dakika haber: Eski istihbaratçı Altaylı'nın, FETÖ'nün 2'nci ismi ile fotoğrafı çıktı

 Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title