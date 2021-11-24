Ankara'da sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma birimlerince sahte alkol üretilen bir adrese yönelik baskında 425 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 1 ton malzeme ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak Kızılca Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkollü içki imalatı yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen C.K. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 425 litre etil alkol ile 1 ton ham madde ve malzeme ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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