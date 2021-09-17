Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahibi tarafından darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahibi tarafından darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara'nın Çankaya İlçesi'ne bağlı, Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı'nda medyana geldi. Mahalle sakinleri sahiplendiği kediyi evinin balkonunda darp eden adamı ve o anları cep telefonlarıyla görüntülediler. Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:59:03. #1.17#