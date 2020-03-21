Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek
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Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine 3'üncü gününde Başkentliler kayıtsız kalmadı.

21.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:04
Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine 3'üncü gününde Başkentliler kayıtsız kalmadı. Balkonlara çıkan vatandaşlar akşam saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Başkentliler, çağrının 3'üncü gününde akşam saat 21.00'd evlerinin balkon ve camlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Saat 21.00 alkışı için balkonlardayız! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye!" diyerek 3'üncü günde vatandaşlardan balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya davet etti.

Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

Kaynak: İHA

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Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

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