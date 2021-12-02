ANKARA (DHA) - Ankara'da sağlık çalışanlarından 'zam hepimizin hakkı' eylemi

ANKARA Şehir Hastanesi önünde toplanan, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, basın açıklaması yaparak, hekimlere yapılacak zam uygulamasının tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi.

Yaklaşık 300 sağlık çalışanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanarak, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kabul edilen düzenlemenin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi. 'Zam hepimizin hakkı' yazılı dövizler taşıyan gruba, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de destek verdi. Kahveci, Türkiye'de 1 milyon üzerinde hizmet veren sağlık çalışanın hakkını söke söke alacaklarını belirterek, "Bundan kaçış yoktur. Pandemide 2 yıldır evladından, dostundan, ailesinden uzak kalarak 84 milyon vatandaşa hizmet götüren sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Ama bu minnettarlığı ifade ederken alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarının sorunları var bu sorunlara söz değil icraat bekliyoruz. Bu sorunlara çözüm istiyoruz" dedi.

Yapılan basın açılamasının ardından sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın önüne yürüyerek slogan atıp dağıldı.