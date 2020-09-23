Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (5)
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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (5)

23.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:28
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (5)

'CAMA YUMRUK ATTIM, KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM'Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K'nın, savcılıktaki ifadesinde "Ölüm haberini alınca cama yumruk attım. Sağlık çalışanlarına yönelik bir eylemim olmadı.

'CAMA YUMRUK ATTIM, KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM'

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K'nın, savcılıktaki ifadesinde "Ölüm haberini alınca cama yumruk attım. Sağlık çalışanlarına yönelik bir eylemim olmadı. Kimseye şiddet uygulamadım" dediği öğrenildi. Muhammet Devran Ö'nün ise, "Ölen kişi halamın oğlu. Öldüğü bilgisi gelince akrabalarla birlikte hastaneye gittik. Herhangi bir taşkınlık yapmadım" dediği belirtildi. Diğer şüphelilerin de ifadelerinde sağlık çalışanları ve hastaneye yönelik bir eylemlerinin olmadığını söyledikleri belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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