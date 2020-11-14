Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı
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Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı

14.11.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:57
Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu. Sağlık personelinin, kapının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına saldırının benzeri, dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşandı. Geçirdiği kaza sonucu Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları, bilinmeyen nedenle sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları da yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı. Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı. Olaya karışan 5 kişi, gözaltına alındı. 

SENDİKADAN KINAMASağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter'daki hesabından olaya ilişkin videolar paylaşılarak, tepki gösterildi. 'Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz' notu ile paylaşılan mesajda, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ KAYA: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya da saldırıyı Twitter'daki hesabından kınadı. Kaya, "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz. Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz" dedi. 

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 22 Eylül'de yine hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Sağlık çalışanları, saldırıdan korunmak için kapının arkasında barikat kurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda iddianame düzenlenmiş, olaya karışan 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 


Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı
Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı
Son dakika haberi: Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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