Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
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Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti.

20.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:16
Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, 'Saat 21.00 Alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım' açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına alkışları ile destek oldu. Evlerinin ışıklarını yakıp söndüren vatandaşların evlerinden, uzun süre alkış sesleri yankılandı.

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: DHA

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Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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