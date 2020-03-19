Ankara'da sağlık çalışanları alkışkandı ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışladı.

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Alkışlayalım' Ne kadar alkışlasak azdır' Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Çankaya'nın Dikmen semtinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Mahaller aralarında uzun süre alkış sesi yankılandı.

Görüntü dökümü:

Apartmanlardan görüntüler

Alkış yapan vatandaşlar

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -

Kaynak: DHA