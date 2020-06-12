Ankara'da sağanakta evini su basan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi
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Ankara'da sağanakta evini su basan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi

Başkentte meydana gelen şiddetli yağmurda evini su basan Bekmezci ailesi, tüm eşyalarının kullanılamaz hale gelmesiyle zor durumda kaldı.

Ankara'da sağanakta evini su basan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi
12.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:36

Başkentte meydana gelen şiddetli yağmurda evini su basan Bekmezci ailesi, tüm eşyalarının kullanılamaz hale gelmesiyle zor durumda kaldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Baraj Mahallesi Kuzey Ankara TOKİ Konutları 10-M Blok'ta yaşayan Bekmezci ailesinin evi de su baskını nedeniyle zarar gördü.

Su seviyesinin insan boyuna geldiği görülen baskın dolayısıyla Bekmezci ailesinin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Bugün evlerine giden aile, eşyalarının sular altında kaldığını görünce üzüntü yaşadı.

Site görevlileri, zarar gören tüm eşyaları dışarı çıkarırken, polis ekipleri de yaşanan zarara ilişkin tutanak tuttu.

"4-5 yıllık emeğim gitti"

Baba İsmail Bekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sırasında annesinin evinde olduklarını belirterek, böyle bir olayla karşılaşacaklarını tahmin edemediklerini söyledi.

Mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yerlere başvurularda bulunduğunu, ancak her birimin başka bir yere yönlendirdiğini ifade eden Bekmezci, "Evi daha yeni krediyle aldım. 4-5 yıllık emeğim gitti. Koronavirüs nedeniyle 3 aydır çalışmadığım için de borcunu 3 ay erteletmiştim. Nasıl yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

Bekmezci, evin zarar görmesinden dolayı üzüntü yaşadıklarını belirterek, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesi için yardım talebinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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