Ankara'da Aniden Bastıran Yağış, Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar güçlükle ilerledi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYRETTİ

Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Baskınlar sonucu araçlar güçlükle ilerledi.

ARAÇLARIN ÜZERİ HALI İLE ÖRTÜLDÜ

Keçiören'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

6 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankarada saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte Ankara'dan kareler;