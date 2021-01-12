Ankara'da sağanak yağış uyarısı
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Ankara'da sağanak yağış uyarısı

12.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:31
Ankara'da sağanak yağış uyarısı

ANKARA Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

ANKARA Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. 

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara il genelinde Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvetli sağnak yağmurlar tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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