Ankara'da sağanak yağış uyarısı
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Ankara'da sağanak yağış uyarısı

04.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:45
Ankara'da sağanak yağış uyarısı

ANKARA Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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