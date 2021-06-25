Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüştü.

Ankara'da etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle caddeleri su bastı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisin gösteren sağanak Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinin cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Araçlar oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle geçebildi. Kısa süren sağanakta vatandaşlar da zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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