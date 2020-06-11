Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu
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Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:54

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıktı. Görüntüler de bir ambulansında sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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