Ankara'da Sağanak Yağış Metro Merdivenlerini Şelaleye Çevirdi
Son günlerde yurdun çeşitli şehirlerinde görülen sağanak yağmur Ankara'da yoğun bir şekilde görülürken metro merdivenleri şelaleyi andırdı.
Ankara'da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı.
YIKICI BOYUTLARA ULAŞTI
Ankara'da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar, binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları, özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı.
SEL SEFERLERİ AKSATMA YAŞATTI
Keçiören'de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi, dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar ıslanarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu. Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları, merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan tonlarca su, şelale görünümünü andırırken hatta biriken sel suları yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı.
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Alt yapı yok heryer beton sonuç sel normal değilmi lavabon var ama gideri yok ne olur ..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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CHP lı tencere tavacı ızmırı görmüyor kafaları hep 1 milyon gezdikleri için normal ayyaslar uyanmıyor hıcCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akpnin eseriCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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500 yılda bir oluyor bunlar. Sayın Başkan Mustafa Tuna Bey'in yönetiminde Dün ve bugün olmak üzere 500 yılda 2 kere oldu. Ayrıca bu ara makarna kömür vermiyorlar. Tüm istatistikleri takip ediyorum.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Doğal afet bu. 500 yılda bir geliyormuş. Belediyenin suçu yok lütfen beyler bayanlar(!) YersenizCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır