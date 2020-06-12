Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (3)
ARACLAR SELE KAPILDIAnkara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, araçlar dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda sürüklendi.
12.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:41
ARACLAR SELE KAPILDI
Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, araçlar dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşarken, sürüklenen araçlar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.
Kaynak: DHA