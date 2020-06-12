Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (2)
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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (2)

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜAnkara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (2)
12.06.2020 00:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:08

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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