21.08.2019 20:17

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış şehrin çeşitli yerlerinde sele neden oldu.

Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendisini öğle saatlerinde sağanak olarak gösterdi. Yağış nedeniyle özellikle cadde ve sokaklar olumsuz etkilendi.

Kaynak: İHA