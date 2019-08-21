Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

- Ankara'da sağanak yağış etkili olduANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış şehrin çeşitli yerlerinde sele neden oldu.

21.08.2019 16:24
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

- Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış şehrin çeşitli yerlerinde sele neden oldu.

Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendisini öğle saatlerinde sağanak olarak gösterdi. Yağış nedeniyle özellikle cadde ve sokaklar olumsuz etkilendi.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
Kaynak: İHA
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