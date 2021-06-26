Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Ankara'da 18.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin cadde ve sokaklarında su baskınlarına neden oldu. Araçlar oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerlerken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı