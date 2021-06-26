Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
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Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Ankara'da 18.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin cadde ve sokaklarında su baskınlarına neden oldu. Araçlar oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerlerken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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