Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
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Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı

05.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:53
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı

ANKARA'da, öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

ANKARA'da, öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam saatlerine kadar etkili oldu. Caddelerde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek. 


Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak; sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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