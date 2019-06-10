Ankara'da sağanak sele neden oldu -10

Ankara'da sağanak sele neden oldu -10

Ankara'da sağanak sele neden oldu -10(Tür: Ankara)

Ankara'da sağanak sele neden oldu -10
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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