Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı
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Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de su basan alanlarda çalışma yaptı. 

Görüntü dökümü:

Yağıştan görüntüSu birikintilerinden görüntüİş yerlerinden görüntüGenel detay 

Haber-Kamera:  ANKARA,


Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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