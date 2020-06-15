Ankara'da sağanak etkili oldu (2) 150 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİAnkara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte etkili olan sağanakla ilgili yazılı açıklama yaptı.

150 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte etkili olan sağanakla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kuvvetli yağış sürecinde 537 araç 1054 personelle taşkın ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere anında müdahale edildiği belirtilerek, "Başkent 153 çağrı merkezi, Başkent Mobil uygulaması ve itfaiyeye ulaşan yaklaşık 150 su baskını başvurusunun tamamına ekiplerimiz ulaştı. Su taşkınının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında gelen Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde yapılan su tahliyesi çalışmaları, büyükşehir belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı" denildi.

Kaynak: DHA