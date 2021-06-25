Ankara'da sağanak etkili oldu
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Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kısa süreli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda mazgallar tıkandı. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından bölgede temizlik çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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