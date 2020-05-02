Ankara'da sağanak etkili oldu

ANKARA'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

ANKARA'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Başkent'te akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dumlupınar Bulvarı'nda bazı noktalar gölete döndü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı araçlar, yarım metreyi bulan suda ilerlemekte zorlandı, bazıları yolda kaldı. Sürücüler, arızalanan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bazı araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA