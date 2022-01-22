ANKARA (İHA) - Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

ANKARA - Başkent'te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre günü ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.