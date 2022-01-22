Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı Başkent'te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
ANKARA (İHA) - Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı
ANKARA - Başkent'te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre günü ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.