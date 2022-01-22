Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı - Haberler
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Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı Başkent'te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

ANKARA - Başkent'te gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre günü ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Güncel, Haber

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