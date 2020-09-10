Ankara'da s¸ehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında yoğunluk
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Ankara'da s¸ehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında yoğunluk

ANKARA'da koronavirüs önlemleri kapsamında ayakta yolcu alınması yasaklanan şehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında bu kurala uyulmadı.

Ankara'da s¸ehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında yoğunluk
10.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:48

ANKARA'da koronavirüs önlemleri kapsamında ayakta yolcu alınması yasaklanan şehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında bu kurala uyulmadı. Çok sayıda kişinin fiziksel mesafeyi ihlal ederek, ayakta yan yana seyahat ettiği görüldü.

Başkent'te artan koronavirüs vakalarından sonra Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile s¸ehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine izin verildi. Bu sabah özellike işe gidiş saatlerinde otobüs duraklarında ve metrolarda yoğunluk oluştu. Şehir içi yolcu taşıyan otobüslerde bazı kişilerin ayakta seyahat ettikleri görüldü. Özellikle duraklarda toplu taşıma araçlarına binerken fiziksel mesafe kuralının ihlal edildiği, araçlarda da yine ayakta yan yana yolculuk yapıldığı görüldü.

EK SEFER İSTEĞİ

Vatandaşlar, otobüslerin yetersiz kaldığını öne sürerek, hem durakta beklerken hem de otobüslerde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Halk otobüslerinin çok yoğun olduğunu belirten bir yolcu "Özellikle halk otobüsleri çok yoğun. Az önce indim otobüsten, en az 40 kişi vardı ayakta. Şoförler almamaya gayret ediyor, tamamen kurallara uymak istiyor ama insanlar da işe gitmek zorunda. Ek seferler konulması gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

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