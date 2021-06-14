Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
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Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent'te etkili olan yağmur, araçlarıyla trafikte olan vatandaşları da etkiledi.

Başkent'te etkili olan yağmur, araçlarıyla trafikte olan vatandaşları da etkiledi. Birçok araç yolda su birikintisinde stop etti. Yağış sırasında takside bulunan bir yolcu ise taksi şoförüne tepki gösterdi. Yolcu, taksicinin o güzergahı kullanmaması için uyardığını belirterek "Taksideyim, yolda kaldık ve araba suya gömüldü. Girme dedik, dinletemedik" dedi.

Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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