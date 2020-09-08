Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2) 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIAnkara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Soruşturmanın 1 yıl önce başladığı, şüphelilerin adım adım izlendiği, ihalelerdeki yolsuzlukların bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. Öte yandan firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA