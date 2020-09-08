Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2)
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Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2)

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIAnkara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2)
08.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:10

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Soruşturmanın 1 yıl önce başladığı, şüphelilerin adım adım izlendiği, ihalelerdeki yolsuzlukların bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi.  Öte yandan firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA

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