Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2)
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIAnkara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi.
08.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:10
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Soruşturmanın 1 yıl önce başladığı, şüphelilerin adım adım izlendiği, ihalelerdeki yolsuzlukların bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. Öte yandan firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,
Kaynak: DHA