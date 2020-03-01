Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı

01.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:08

Rusya haber ajansı Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 gazeteci gözaltına alındı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayı "gazetecilik haklarının ihlali olduğu" olduğunu belirterek Ankara hükümetine müdahale çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle