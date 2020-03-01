Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı
Haberler » Dünya » Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı - Haberler

Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı

Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı olay sonrası Ankara hükümetine çağrıda bulundu.

01.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:08
Ankara'da Rus Sputnik Haber Ajansı temsilcisi 3 gazeteci gözaltına alındı

ajansı Sputnik'in servisinde çalışan 3 gazeteci gözaltına alındı.


Rusya yaptığı açıklamada olayı "gazetecilik haklarının ihlali olduğu" olduğunu belirterek Ankara hükümetine müdahale çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler