Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı
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Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı

30.01.2021 03:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 03:47
Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı

ANKARA'da, bir restoranda yemek siparişi veren gruba, başka bir grup tarafından silah ve 'pala' diye bilinen kesici aletle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

ANKARA'da, bir restoranda yemek siparişi veren gruba, başka bir grup tarafından silah ve 'pala' diye bilinen kesici aletle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda çorba siparişi veren grup, iddiaya göre arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Silah ve pala ile saldıran kimliği belirsiz kişiler, Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) ellerinde silah bulunan birkaç kişinin koşarak kaçtığını ve bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştığını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içinde olay yerine geldi. Sağlık ekipleri saldırıda yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırganların peşine düşen ekipler ise şüphelilerin kullandığı otomobili Altındağ ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı
Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı
Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı
Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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