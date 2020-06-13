Ankara'da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.

Ankara'da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor
13.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.

Korona virüs salgınının başladığı 11 Mart'tan bugüne kadar halk sağlığı için 7/24 yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de aldığı tedbirlere kontrollü olarak devam ediyor.

Ankara'nın 25 ilçesinde maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapılarını yeniden hizmete açan kafe, restoran ve lokantalara bu desteğini sürdürüyor.

Hijyen paketleri dağıtılıyor

Kent genelinde iş yerlerini açan esnafa içerisinde maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtılıyor.

Gölbaşı Mogan Gölü'ndeki işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketleri dağıtan Ankara Zabıtası, işletme sahiplerine uyulması gereken hijyen önlemlerini hatırlatarak, hem esnafa hem de vatandaşlara sosyal mesafe kuralını sağlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gölbaşı esnafından Başkan Yavaş'a teşekkür

Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen salgının devam ettiğini ve kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, esnafa yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mart ayından bu yana ciddi bir salgınla mücadele süreci yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecine katkıda bulunmak için Gölbaşı'na geldik. Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile esnafımızı başkanımızın huzur ve bereket dilek ve selamlarıyla ziyaret ediyoruz. Halkımızdan normalleşmeyi tümüyle normale dönme olarak algılamayıp genelgelere uymaları ve esnafı bu konuda sıkıntıya düşürmemelerini istiyoruz. Aynı duyarlılığı esnafımızdan da talep ediyoruz."

Pandemi sürecinde kendilerine maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, "Gölbaşı esnafı olarak bu süreçte önlemlerimizi aldık. Yeni normalleşme sürecinde de esnafımızın bize ilettiği sorun ve talepleri Büyükşehir'e iletmiştik. Desteklerini esirgemeyen ve yanımızda olduğunu hissettiren Mansur Başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz" derken, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Türkel ise "Zor günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş, maddi ve manevi yanımızda durarak ve güzel bir duruş sergileyerek bizleri mutlu etti. Yapılan tüm hizmetleri görebiliyor ve hissedebiliyoruz" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Ankara'da restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan, kolonya dağıtımı sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:03:51. #1.14#
title