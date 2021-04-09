Ankara'da ramazan öncesi unlu mamullerin üretim yerlerinde denetim yapıldı

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesi un ve unlu mamullerin üretim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesi un ve unlu mamullerin üretim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde söz konusu işletmeler hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, bazı ürünlerden numuneler alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, il genelinde 7 gün 24 saat gıda denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Korkmaz, bugün de ramazan ayında yoğun olarak tüketilecek ürün gruplarında denetim gerçekleştirildiğini vurguladı.

Korkmaz, bu yılın ilk 3 ayında Ankara'da yaklaşık 30 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu denetimlerde 873 olumsuzluk tespit edildiğini aktardı. Denetimlerde alınan 1090 numuneden yaklaşık 90'ının olumsuz çıktığını kaydeden Korkmaz, "Bu yılın ilk 3 ayında gerek olumsuz çıkan ürünlerle ilgili gerek denetimlerde verilen eksiklikleri tamamlamayan işletmelere yönelik 1,7 milyon lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

En büyük denetçinin tüketici olduğuna dikkati çeken Korkmaz, tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde "ALO-174 Gıda Hattı"na ihbarda bulunabileceğini anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya