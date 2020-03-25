Ankara'da provokatif koronavirüs paylaşımına gözaltı
ANKARA Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan bir üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.
25.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:06
ANKARA Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan bir üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından 'Ankara'ya tabut sevk edildiği' ve 'Bir hastanede 104 vatandaşın koronavirüsten vefat ettiği' şeklinde toplumda infial uyandırmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlk paylaşımı yaydığı tespit edilen üniversite öğrencisi A.B.S. isimli şahıs, ilimizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. İkinci paylaşımın ise sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü adına paylaşımlar yapan, İngiltere'den açılmış bir hesap olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür asılsız ve provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
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Kaynak: DHA