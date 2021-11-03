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Ankara'da protokol yolunda tünelde göçük paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da protokol yolunda tünelde göçük paniği

Ankara'da protokol yolu olarak bilinen Esenboğa Havalimanı yolunda tünelin betonunda yaşanan çökme korkuttu.

ANKARA (İHA) - Ankara'da protokol yolu olarak bilinen Esenboğa Havalimanı yolunda tünelin betonunda yaşanan çökme korkuttu.

Alınan bilgiye göre, protokol yolunda bulunan tünelin girişindeki betonlarda çökme meydana geldi. Bir araç çökme nedeniyle hasar gördü. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yol, temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

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