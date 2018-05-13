Ankara'da Korku Dolu Anlar! 'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Ateş Açtılar
Ankara'da kimliği belirlenemeyen kişiler polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açtı. Polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şüpheliler izlerini kaybettirdi.
Ankara'da kimliği belirlenemeyen kişilerce polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından mahalle abluka altına alındı.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Altındağ ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde sabit nokta görevindeki polis ekipleri, 06 T 3504 plakalı ticari otomobilin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, araç içerisinden polislerin üzerine ateş açtı. Cadde üzerinde taksiden inip, ateş ederek kaçmaya devam eden 3 kişiyle polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Ara sokaklara giren zanlılar, bir süre sonra izlerini kaybettirdi.
ÖZEL HAREKAT GELDİ
Olayın ardından, mahalleye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Tüm çıkış noktalarını kapatan polis, mahalleyi abluka altına aldı. Çeşitli yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, zanlıların bulunması için seferber oldu. Olay, daha sonra Özel Harekat birimlerine de bildirildi. Zırhlı araçlarla mahalleye gelen Özel Harekat polisleri, gecekondu bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Saatler süren aramaların ardından zanlıların izine rastlanılamadı. Olay hakkında tahkikat başlatan polis ekiplerinin, arama faaliyetleri sürüyor.
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Anında karşılık verilmiş, ölü ve yaralı yok birde adamlar kaçmış. Aferim, poligonda boşa mermi yakımışlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Biz kemaaaalinn ada miyiz yenilgiye doymayizz her secim oncesi adnan menderes aklimiza gelir ancak hep moraririzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yolsuzluğa hırsızlığa rüşvete, din istismarına, yalana, torpile, işsizliğe, fakirliğe, teröre, ayrışmaya, baskıya, OHALe, sansüre artık tepkimizi gösterip yeter TAMAM demeliyizCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırTROLL: Troller basmis burayi dagilin bakim ak partili babalariniz geldi1 Yayından Kaldır
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Ak parti 49 chp 20 mhp 12 iyi parti 9 hdp 9 sonuç 450e 150 yandiniz chpliler 5sene sonra secim var bi dakine artikCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır