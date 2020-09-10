Ankara'da polis otomobilin önüne çıkan araç kazaya sebep oldu: 2 polis yaralı
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Ankara'da polis otomobilin önüne çıkan araç kazaya sebep oldu: 2 polis yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis aracının önüne aniden çıkan otomobil kazaya neden oldu.

Ankara'da polis otomobilin önüne çıkan araç kazaya sebep oldu: 2 polis yaralı
10.09.2020 05:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 05:53

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis aracının önüne aniden çıkan otomobil kazaya neden oldu. Kazada, bariyerlere çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Keçiören istikametinde giden 2 trafik polisinin bulunduğu araç, aynı yönde giden 06 CIP 49 plakalı otomobilin sürücüsü Gökmen P. (21), direksiyonu polis otomobilinin üzerine kırarak sıkıştırdı. Polis otomobilinin sürücüsü, sıkıştıran otomobilden kaçmak için manevra yaptığı sırada, orta refüjde bulunan beton bariyere çarptı. Kaza nedeniyle polis otomobilindeki 2 memur yaralanırken, kazaya neden olan sürücü, otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan otomobil ise KGYS kameralarından takip edilerek, Pursaklar ilçesinde yakalandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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