Ankara'da Polis Merkez Amirliği Beştepe'ye Yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan, spor kulüplerinin kullanımına tahsis edilen veya işletmeye verilen spor sahaları ile müştemilatlarındaki kalıcı ve demirbaş niteliğindeki mahal ile malzemelerin bakım ve tadilatlarını gerçekleştirilecek. Ayrıca Polis Merkez Amirliği de Beştepe'ye yapılacak.



Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yine Başkent sporuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve spor kulüplerinin kullanımına tahsisi yapılan veya işletmeye verilen spor sahaları ve müştemilatlarında kalıcı ve demirbaş niteliğindeki mahal ve malzemelerin bakım ve tadilatları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığındaki toplantısında konuyla ilgili olarak görüşülen Başkanlık Yazısı, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.



Polis Merkezi Beştepe'ye yapılacak



Toplantıda ayrıca; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği arasında yapılan 11 Ekim 2012 tarihli protokol çerçevesinde Yenimahalle ilçesi, Gazi Mahallesi'nde Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazi üzerinde bin metrekare inşaat alanı olan Polis Merkezi Amirliği Binası'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldığı Başkanlık Yazısı da ele alındı. Başkanlık yazısında, Ankara 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca, Polis Merkezi Amirliği yapılacak alanın, 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda "Park Alanı" olarak planlandığı, bu sebeple de söz konusu alan için plan değişikliği yapılması halinde bir değerlendirme yapılabileceğinin ifade edildiği vurgulandı. Söz konusu alana polis merkezi binası yapılamadığı için Polis Merkezi Amirliği Binası'nın Yenimahalle İlçesi Beştepe Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve "Karakol Alanı" olarak ifade edilen araziye yapılabilmesinin teklif edildiği Başkanlık Yazısı da yine oybirliği ile karara bağlandı. - ANKARA