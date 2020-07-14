Ankara'da polis memurunu şehit eden sürücünün tahliye talebi reddedildi
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Ankara'da polis memurunu şehit eden sürücünün tahliye talebi reddedildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde otomobiliyle 3 kişiye çarpıp kaçtıktan sonra polis kontrol noktasında aracı durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak şehit eden tutuklu sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara'da polis memurunu şehit eden sürücünün tahliye talebi reddedildi
14.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:13

Ankara'nın Akyurt ilçesinde otomobiliyle 3 kişiye çarpıp kaçtıktan sonra polis kontrol noktasında aracı durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak şehit eden tutuklu sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e ve Ali Yavuz'a çarparak yaralamıştı. Kazaların ardından kaçan Kalaycı, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine otomobili sürerek polis memurunu şehit etmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kalaycı hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya taraf avukatları katılırken, Kalaycı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanık Kalaycı'nın, Zeynep Yüksel'e aracıyla çarpma anına tanık olan Behset S. dinlendi. Tanık Behset S. "Ben olay günü evimin balkonunda oturuyordum. Zeynep Yüksel, yolun solundan aşağıya doğru yürüyordu. Sağ yoldan gelen araba bir anda yolun soluna geçerek Zeynep'e çarptı ve kaçtı" ifadelerini kullandı.

Sanıktan "psikolojim bozuk" savunması

Sanık Kalaycı ise psikolojik rahatsızlığı olduğunu öne sürerek, "Polis memurunu tanımam, şahsi bir husumetim de yoktur. Rahatsızlığım nedeniyle bu olaylar cereyan etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kalaycı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ekim'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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