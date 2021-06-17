Ankara'da Plastik Teknolojisi Alanında İlk Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attı. Bu adımlar sonunda sahada çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda yeni bir adım daha atan MEB, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Serdar Plastik A. Ş ile plastik teknolojisi alanında ilk mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlattı.

7. 06. 2020 tarihinde imzalanan protokol ile Serdar Plastik A. Ş iş birliğinde Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde plastik teknolojisi alanında ilk mükemmeliyet merkezi kurulacaktır. Bu merkez aynı zamanda AR-GE merkezi de olacaktır. Ayrıca, protokol kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri de mükemmeliyet merkezi ile ilişkilendirilecektir. Bu sayede öğrenciler işletmelerde mesleki eğitimlerini bu merkezde gerçekleştirecek, öğretmenler ise işbaşında hizmet içi eğitimler alacaktır. Öğrencilerin istihdamına öncelik verilecektir. Ayrıca, AR-GE merkezinde plastik teknolojisi alanında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları; öğretmenler, öğrenciler ve Serdar Plastik çalışanları tarafından ortaklaşa yürütülecektir.

Kaynak: Habermetre