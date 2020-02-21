Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı
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Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA'da, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

21.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:02
Ankara'da PKK/YPG operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA'da, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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