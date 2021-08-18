Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
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Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün ve örgüt destekçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği üçüncü şahıslara ve kamuya açık sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü elebaşı başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel tutma gayreti içinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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